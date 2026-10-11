Malatya'da 3 ikamette 44 bin 616 sentetik hap ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı

Malatya'nın Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 3 ikamette ve 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 44 bin 616 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.