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Malatya'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar günü ilçeye bağlı Hanımın Çiftliği Mahallesi Şükrü Zincirkıran Caddesi'nde husumetli kişiler arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Yoldan geçen A.M.K. ve M.A.D. ile kavgaya karışan Y.A'nın yaralandığı olayla ilgili 10 adreste ikamet araması yapan ve olayda kullanılan 3 av tüfeğiyle 22 fişek ele geçiren ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ö, A.U, B.Ö, S.Ö. ve M.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.