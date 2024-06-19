Malatya'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını sürdürerek 10 adreste ikamet araması yaptı ve 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19.06.2024 14:01
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Malatya'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar günü ilçeye bağlı Hanımın Çiftliği Mahallesi Şükrü Zincirkıran Caddesi'nde husumetli kişiler arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Yoldan geçen A.M.K. ve M.A.D. ile kavgaya karışan Y.A'nın yaralandığı olayla ilgili 10 adreste ikamet araması yapan ve olayda kullanılan 3 av tüfeğiyle 22 fişek ele geçiren ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ö, A.U, B.Ö, S.Ö. ve M.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Hanımın Çiftliği, Battalgazi, Malatya, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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