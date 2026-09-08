Malatya'da 35 kişinin öldüğü Afan Apartmanı davasında imza incelemesi için erteleme

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Afan Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, bir önceki celsede sanık M.B.A'nın binanın yapımıyla ilgili evraklardaki imzaların kendisine ait olmadığına dair iddialarına ilişkin kurumlardan belgenin aslının istenmesine, gelen evrakların ise incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderilmesine karar vererek duruşmayı 1 Aralık'a erteledi.

Dava süreci

Afan Apartmanı'nın yıkılması sonucu 35 kişinin hayatını kaybetmesine, 8 kişinin yaralanmasına ilişkin binanın yapımından sorumlu fenni mesul M.T. ve statik proje müellifi M.B.A. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.