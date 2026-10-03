Malatya'da 4 bin 79 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da 4 bin 79 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da Narkotik ve İstihbarat ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerdeki aramalarda 4 bin 79 uyuşturucu hap, 2 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 2 tabanca ve 64 fişek ele geçirildi.
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince fiziki takip neticesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 4 bin 79 uyuşturucu hap, 2 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 2 tabanca, 64 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?