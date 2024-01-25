Malatya\'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

MALATYA'da, Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.04'te oldu. Yerin 13,93 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilirken, ekiplerin saha tarama çalışmaları sürüyor.