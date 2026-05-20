Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Depremin hissedildiği andan itibaren AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Malatya Battalgazi'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hissedildiği andan itibaren AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Rabb'im, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."