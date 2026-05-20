Malatya'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem

20.05.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, olumsuz bir durum yok.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Valilerden açıklama

Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatya ve civarındaki illere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Yavuz, "Şu ana kadar bir olumsuzluk ihbarı almadık. Arkadaşlarımız sahada tarama çalışması yapıyor. Herkese geçmiş olsun, Allah böyle afetleri kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Malatya'daki depremin kentte de hissedildiğini belirterek, "Şu an itibarıyla ilgili kurumlarımız tarafından gerçekleştirilen saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. İncelemeler dikkatle devam etmektedir. Başta Malatya olmak üzere depremi hisseden tüm çevre illerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin Kahramanmaraş'ta da hissedildiğini belirterek, olumsuz bir durum bulunmadığını ifade etti.

Ünlüer paylaşımında, "Şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerine yer verdi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da "İlimizde de hissedilen deprem sonrasında AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"Bugün saat 09.00'da Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre ilimiz genelinde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir. Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımız saha çalışmalarına devam etmektedir."

Deprem civar illerden de hissedildi

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi.

Sarsıntının hissedilmesiyle vatandaşların binalardan ayrılmaya çalıştıkları ve boş alanlarda bekledikleri görüldü.

Kaynak: AA

Hava Durumu, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca... 6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Hakan Safi büyük oynuyor Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe’ye getirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
İsrail, Sumud Filosu’na yine saldırdı İşte o anlar İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar

11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
10:57
Aziz Yıldırım çıldırdı İki yıldız golcü birden getiriyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! İki yıldız golcü birden getiriyor
10:46
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş Dikkat çeken uyarı
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 11:41:33. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.