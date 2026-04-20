Malatya'da Apartman Yangını

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde, 4 katlı apartmanın 2'nci kat dairesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Melekbaba Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle, dairede bulunan 3 kişi tahliye edilip sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan N.K., M.K. ve P.A., ambulansla kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı dairede, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

