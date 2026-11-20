Malatya'da av tüfeğini temizleyen kişi, silahın kazara ateş almasıyla yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da av tüfeğini evinde temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi, Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan kişi, Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.
Malatya'da av tüfeğini temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
S.Ö'nün, Başharık Mahallesi Kutan Sokak'taki evinde av tüfeğini temizlediği sırada silah kazara ateş aldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ö, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.
Kaynak: AA
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