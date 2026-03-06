Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada bıçakla yaralanan M.Y, R.İ, M.B.İ, A.Y. ve C.K, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?