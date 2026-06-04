Malatya\'da Ceza İnfaz Personel Günü Kutlandı

Malatya'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personel Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, ceza infaz ve denetimli serbestlik hizmetlerinin adalet sisteminin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Personelin gününü kutlayan Mete, "Ceza infaz ve denetimli serbestlik teşkilatının toplumsal huzurun sağlanması, bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve adalet hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde önemli görevler üstleniyor. Personelin göstermiş olduğu gayret ve fedakarlıklar takdire şayandır." dedi.

Konuşmaların ardından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Arif Turfand, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Abdulcemal Doğan ve personeller katıldı.