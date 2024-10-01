Malatya'da Çocuklarla Şenlik Etkinliği - Son Dakika
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Malatya'da Çocuklarla Şenlik Etkinliği

Malatya\'da Çocuklarla Şenlik Etkinliği

Malatya'da 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik şenlik etkinliği düzenlendi. Diyanet destekledi.

01.10.2024 12:48
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Malatya'da "100. Yılda Çocuklarımızla 100 ŞenlikteBuluşuyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

Malatya Merkez Spor Salonunda Vakıf Katılım Bankasının katkılarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Kur'an kurslarındaki 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Programın açılışında konuşan İl Müftüsü Ramazan Dolu, programa desteklerinden dolayı Vakıf Katılım'a teşekkür ederek, Diyanet İşleri Başkanlığının her yaş grubuna dini eğitim verdiğini söyledi.

Ülkenin dört bir yanında her yaştan insana Kuran Kurslarında eğitim verilmesinin devlet ve millet bütünlüğünü perçinlediğini anlatan Dolu, "Çocuğun her yaşta eğitime ihtiyacı var. Çocuğun cami, Kur'an kursu ile buluşması, milli ve manevi değerleri öğrenmesi için bir yaş sınırı yoktur, diyen bir eğitimin yani peygamberin ifadesi 'beşikten mezara kadar öğrenme ve eğitim' sloganıyla biz çocuklarımızı ve gençlerimizi Kur'an kurslarımıza bekliyoruz." diye konuştu.

Vakıf Katılım Malatya Şube Müdür Ömer Yüce'nin selamlama konuşmasından sonra etkinlikte, Hacivat ve Karagöz, Nasrettin Hoca gölge oyunu ile kukla gösterisi yapıldı, ilahiler seslendirildi.

Kaynak: AA

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