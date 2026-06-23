Malatya'da Deprem Konutları Teslimleri 9 Temmuz'da Başlıyor - Son Dakika
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Malatya'da Deprem Konutları Teslimleri 9 Temmuz'da Başlıyor

23.06.2026 15:54
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Vali Yavuz, Akoğuz Kışlası'ndaki deprem konutlarının ilk etap teslimlerinin 9 Temmuz'da başlayacağını duyurdu.

Malatya'da Akoğuz Kışlası alanında inşa edilen deprem konutlarının ilk etap teslimleri 9 Temmuz'da başlayacak.

Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri, Akoğuz Kışlası alanında yapımı tamamlanan deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Yavuz, bölgede inşa edilen konutların depremzedelere güvenli ve konforlu yaşam alanları sunacağını belirtti.

Akoğuz Kışlası olarak bilinen alandaki projeden etkilendiğini ifade eden Yavuz, "Muhteşem bir mimari ve şehircilik örneğiyle karşı karşıyayız. Bin 740 bağımsız bölüm, 29 iş yeri ve camisiyle depremzede kardeşlerimizin huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri, şehrimizin en güzel lokasyonlarından birinde bulunuyoruz. 9 Temmuz tarihinden itibaren ilk etapta konutların teslimine başlayacağız. Hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Yavuz, Başkan Er ve beraberindekiler daha sonra bölgede incelemelerini sürdürerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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