Malatya'da Deprem Sonrası Konut Projeleri Hızla İlerliyor - Son Dakika
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Malatya'da Deprem Sonrası Konut Projeleri Hızla İlerliyor

Malatya\'da Deprem Sonrası Konut Projeleri Hızla İlerliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'da deprem sonrası inşa çalışmaları hakkında bilgi vererek, 2025 yılı sonuna kadar 79 bin 197 konutun hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

13.01.2025 17:21  Güncelleme: 17:26
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MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "15 Ocak tarihine kadar rezerv alanlarda dahil olmak üzere tüm projelerin ihalesi tamamlanacak. 2025 yılının sonunda ise 79 bin 197 konut hak sahiplerine teslim edilmiş olacak" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yıkıma uğrayan Malatya'da yeniden inşa çalışmaları devam ediyor. Şantiye sahalarında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Akpınar Çarşısı'nda 1300 dükkan, 763 ofis ve 134 konutun 2025 yılının ilk çeyreğinde teslim edileceğini ifade etti. Malatya'nın hızlı bir şekilde yeniden ayağa kalkarak eskisinden daha güzel günlere döneceğini belirten Er, "15 Ocak'a kadar rezerv alanlarda dahil olmak üzere yapılacak tüm projelerin ihaleleri tamamlanmış olacak. 2025 yılı sonunda 79 bin 197 hak sahibinin konutu teslim edilmiş olacak" dedi.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: DHA

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