Malatya'da Deprem Sonrası Su Bulanıklığı
Malatya'da Deprem Sonrası Su Bulanıklığı

20.05.2026 12:02
Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından içme suyunda bulanıklık oluştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası içme suyu temininde kullanılan Gündüzbey kaptajında bulanıklık meydana geldiği belirtildi.

Depremin etkisiyle su kaynaklarında oluşan doğal hareketlilik nedeniyle şebekeye verilen suda geçici bulanıklık gözlemlendiği kaydedilen açıklamada, "Ekiplerimiz tarafından bölgede gerekli inceleme kontrol ve su analiz çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla süreç yakından takip edilmekte olup gerekli teknik müdahaleler aralıksız devam etmektedir. Su berraklığı normal seviyeye ulaşıncaya kadar vatandaşlarımızın tedbir amaçlı olarak içme suyu kullanımında dikkatli olmaları önemle rica olunur. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

