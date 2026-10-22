Malatya'da depremde yıkılan Dağdeviren Apartmanı davasında 4 sanık hapis cezası aldı - Son Dakika
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Malatya'da depremde yıkılan Dağdeviren Apartmanı davasında 4 sanık hapis cezası aldı

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Malatya'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı Dağdeviren Apartmanı davasında 4 sanık hapis cezası aldı. Mahkeme iki sanığa 7 yıl 6 ay, iki sanığa 5 yıl 6 ay 20 gün hapis verdi ve sanıklara yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı Dağdeviren Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada 4 sanığa hapis cezası verildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Başka bir dosyadan tutuklu bulunan sanık Bülent Yeroğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşma savcısı, mütalaasında sanıklardan A.T.Y'nin vefat ettiğini belirterek diğer sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, apartmanın ikinci depremde yıkıldığını, yetkililerin binalara girilmemesi yönündeki uyarılarının dikkate alınmadığını savunarak müvekkillerinin beraatini istedi.

Sanık Bülent Yeroğlu da 1975 deprem yönetmeliğine uygun yapıldığını öne sürdüğü binanın ilk depremde ayakta kaldığını, ikinci depremde yıkılması nedeniyle illiyet bağının kesildiğini savundu.

Mahkeme heyeti, A.T.Ü. ve Bülent Yeroğlu'nu 7 yıl 6 ay, A.Ö. ve M.B'yi ise 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

Dava süreci

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Dağdeviren Apartmanı'nda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı. Şüpheliler A.T.Ü, A.T.Y, B.Y, A.Ö. ve M.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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