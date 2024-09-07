Malatya\'da Depremzedelere Kırtasiye Yardımı

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Malatya'da 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneğince, 173 depremzede öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.

Dernek adına konuşan Mustafa Ünal, dernek binalarının 6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkıldığı için Sümerpark'da ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye malzemelerini dağıttıklarını söyledi.

Hayırseverlerin kendilerine gönderdiği yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını anlatan Ünal, "Bugün 173 aileye kırtasiye yardımı yapıyoruz. Yerimiz olmadığı için yardımları parkta yaptık. Haftada en az bir defa ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlar yapıyoruz. Gıda, hijyen malzemesi ve hasta bezi gibi farklı yardımlarda da bulunuyoruz. Örneğin bize bağış yapanlar gıda yardımı yapılmasını istiyor, biz gıda dağıtıyoruz." diye konuştu.

Yeni eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce çocukların yüzünü güldüren hayırseverlere teşekkür eden Ünal, hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım ellerini uzatmaya devam edeceklerini belirtti.