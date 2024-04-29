Malatya'da depremzedelerin iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da depremzedelerin iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Malatya\'da depremzedelerin iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen esnaf için yapılan geçici ticaret merkezindeki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İnönü Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki geçici ticaret merkezindeki bir iş yerinden çalınan malzemelerle ilgili başlatılan çalışma sonucunda kimliği tespit edilen D.H.M isimli şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

29.04.2024 13:02
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Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen esnaf için yapılan geçici ticaret merkezindeki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İnönü Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki geçici ticaret merkezindeki bir iş yerinden çeşitli malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Araştırma sonucu kimliği tespit edilen yaşı küçük şüpheli D.H.M, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da depremzedelerin iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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