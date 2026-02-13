Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 BR 304 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolunun Suçatı mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
