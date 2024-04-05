Malatya'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsünün kentte bulunduğu belirlendi.
Yeşilyurt ilçesindeki ikamete operasyon düzenleyen ekipler hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor. Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen sürücülerin hareketiyle özellikle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu park alanı kesiminde yoğunluk yaşanıyor. Trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor. Alınan tedbirlerle olumsuzluk yaşanmazken, bölgede ufak çaplı hasarlı kazaların müdahalesi yapılarak trafik akışı sağlanıyor.
İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesinde kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?