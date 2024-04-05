Malatya'da FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Malatya\'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Malatya'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İstihbarat çalışmaları sonucunda tespit edilen hükümlü, operasyonla cezaevine teslim edildi.

05.04.2024 18:05
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Malatya'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsünün kentte bulunduğu belirlendi.

Yeşilyurt ilçesindeki ikamete operasyon düzenleyen ekipler hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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