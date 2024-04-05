Malatya\'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Ramazan Bayramı Tatili Dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nda Yoğunluk

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor. Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen sürücülerin hareketiyle özellikle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu park alanı kesiminde yoğunluk yaşanıyor. Trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor. Alınan tedbirlerle olumsuzluk yaşanmazken, bölgede ufak çaplı hasarlı kazaların müdahalesi yapılarak trafik akışı sağlanıyor.