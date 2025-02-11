Malatya\'da Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama

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Malatya merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya merkezli eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Malatya ve Antalya'da 11 ikamet, 2 araç ve 1 iş yerine yönelik operasyonlarda "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama" suçuna iştirak eden ya da bilgi sahibi olduğu tespit edilen 32 şüpheli yakalandı, 16 mağdur kadın kurtarıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 tabanca, 63 fişek, 2 havalı tabanca, 1 laptop bilgisayar, 1 bilgisayar kasası, 6 cep telefonu, 2 kayıt cihazı, 4 isim ve kayıtların tutulduğu defterle çeşitli materyaller ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 21'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adli mercilere sevk edilen 11 şüphelinin 2'si savcılıkça serbest bırakıldı. 3 zanlı hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.??????????????