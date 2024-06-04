Malatya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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Malatya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Başladı

Malatya\'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Başladı

Malatya'da düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri, çeşitli etkinliklerle başladı. Etkinlikler kapsamında, Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin ürettikleri ürünler sergilendi. Vali Ersin Yazıcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, şehrin geçen yıl yaşadığı depremlerden etkilendiğini ve hayatı normalleştirme adına daha fazlasını yapma isteği olduğunu belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise kent genelinde açılan kurslar sayesinde 40 bin 30 kişiye ulaşıldığını aktardı. Etkinlikler 6 Haziran Perşembe günü sona erecek.

04.06.2024 17:02
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Malatya'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Yeşilyurt Halk Eğitim Müdürlüğü bahçesinde Malatya Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nı okunmasıyla başladı.

Etkinlikler kapsamında, yıl boyunca Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler ürettikleri ürünlerini sergiledi.

Vali Ersin Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, şehrin geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiğinin hatırlatarak, hayatı normalleşme adına yapabildiklerinin fazlasını yapma isteği ve arzusunda olduklarını söyledi.

Sosyalleşme adın çeşitli kurslar açıldığını bildiren Yazıcı, "Ağırlıkla Türk kadınının dahil olduğu, katkı sunduğu, göz nuru el emeklerini ortaya koyduğu, öğreticilerimizin vasıtasıyla Türk kadınının içindeki arzu ve isteği sanat eserine dökmesine vesile kıldığımız ortam hazırlıyoruz. İstiyoruz ki tüm kadınlarımız, başta konteynerde yaşayan kadınlarımız olmak üzere tamamına öğrenmek istediği aktiviteyi, Milli Eğitimin tüm imkanlarını sunmak istiyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde yıl boyunca kent genelinde 2 bin 755 kurs açtıklarını belirterek, bu kurslar vasıtasıyla 40 bin 30 kişiye ulaştıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından Vali Yazıcı, beraberinde Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın ve AK Parti İl Başkanı Namık Gören ile kurslarda üretilen el sanatları ürünlerini inceledi.

Üçgün sürecek etkinlikler 6 Haziran Perşembe günü sona erecek.

Kaynak: AA

Malatya, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

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