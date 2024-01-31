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Malatya'da Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Malatya\'da Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir binadan yapılan hırsızlıkla ilgili olarak gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Güvenlik kamera kayıtları ve saha çalışmaları sonucunda zanlının kullandığı aracın kiralandığı ve aracı kullanan şüphelinin tespit edildiği belirlendi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, F.A. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

31.01.2024 18:41
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Malatya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde orta hasarlı bir binadan 29 Ocak'ta yapılan hırsızlıkla ilgili ekipler çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi ve yapılan saha çalışması sonucunda olayda kullanılan aracın şüpheli F.A. tarafından kiralandığı, aracı kullanan şüphelinin ise S.K. olduğu belirlendi.

Kimlik tespiti yapılan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli F.A. ise savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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