Malatya'da sulama havuzuna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Orduzu Mahallesi'nde Bayram Demir'e ait gebe bir inek sulama havuzuna düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havuza giren dalgıç itfaiyecilerin ineğin beline bağladığı halat, iş makinesiyle çekildi. İnek, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından düştüğü havuzdan çıkarılarak sahibine teslim edildi.
İneğin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da İneği Sulama Havuzundan Kurtardılar - Son Dakika
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