Malatya'da inşaat işçisi ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da inşaat işçisi ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti

Malatya\'da inşaat işçisi ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Altıntop Mahallesi'ndeki inşaatın ikinci katında çalışan 36 yaşındaki Faruk A., ayağının kayması sonucu düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ancak yapılan müdahale sonucunda Faruk A. kurtarılamadı.

26.02.2024 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, inşaatın ikinci katından düşen işçi, hayatını kaybetti.

Doğanşehir ilçesi Altıntop Mahallesi'ndeki inşaatın ikinci katında çalışan Faruk A. (36) ayağının kayması sonucu düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan Faruk A, kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Doğanşehir, Malatya, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da inşaat işçisi ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 17:57:48. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da inşaat işçisi ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement