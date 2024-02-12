Malatya'da inşaattaki konteynerde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Malatya'da inşaattaki konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Malatya\'da inşaattaki konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, inşaattaki konteynerde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Konteyner kullanılamaz hale geldi.

12.02.2024 11:21  Güncelleme: 11:26
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MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde, inşaattaki konteynerde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Özel bir firmaya ait inşaatta işçiler için yapılan konteynerde, dumanların yükseldiğini görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Boş konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Malatya'da inşaattaki konteynerde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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