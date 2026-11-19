Yeşilyurt ilçesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binalar yıkılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden kaçak ve metruk yapılara yönelik yıkım çalışmalarını sürdürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilyurt Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Uğur Turşin, ilçe genelinde metruk binaların yıkımına devam edeceklerini belirtti.

Turşin, şunları kaydetti:

"Kaçak yapılaşmaya ve çevre ile insan sağlığına zarar veren, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden metruk yapılara asla geçit vermiyoruz. Samanköy Mahallemizde de teknik incelemeler neticesinde yıkımına karar verilen binanın kontrollü yıkımını gerçekleştirdik. Amacımız, vatandaşlarımızın daha güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak, ilçemizin düzenli kentleşmesine katkıda bulunmaktır."