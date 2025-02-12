Malatya'da Kar Yağışı ve Çiçek Açan Ağaçlar - Son Dakika
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Malatya'da Kar Yağışı ve Çiçek Açan Ağaçlar

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Malatya'da kar yağışı sürerken, Pütürge'de nevruz ve badem ağaçları çiçek açtı.

12.02.2025 10:10
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- Malatya'da kar yağışı devam ederken, Pütürge'de nevruz ve badem ağaçları çiçek açtı

MALATYA - Malatya'da bir süredir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Pütürge ilçesinde çiçek açan nevruz ve badem ağaçları şaşırttı.

Bir süredir yağışlı havanın etkisi altında olan Malatya'da, kırsal bölgelerde kar, kent merkezinde ise sağanak etkisini sürdürüyor.

Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende ve Doğanşehir ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu kentte Pütürge ilçesinde ise çiçek açan nevruz ve badem ağaçları şaşırttı.

Pütürge ilçesi Bölükkaya Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Abdullah Karakuş, cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldığı görüntülerde bölgede bir süre önce nevruzlar ile yabani badem ağaçların çiçek açtığını belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Kar Yağışı ve Çiçek Açan Ağaçlar - Son Dakika

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