DÜNYA kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da sonbaharla birlikte kayısı bahçelerinde oluşan manzara dron ile görüntülendi.

Kayısı ağaçları, sonbahar mevsimiyle birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte, Karakaya Baraj Gölü kıyısında ağaçların yaprakları, gölün ve gökyüzünün mavisiyle aynı kareye girdi. Kentin birçok noktasında evlerin arasından yamaçlara kadar uzanan bahçelerde, yer yer yeşilini koruyan kayısı ağaçları aynı zamanda yaprak dökmeye başladı.