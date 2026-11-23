Malatya'da kayısı bahçelerindeki sonbahar manzarası dronla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da yaklaşık 9 milyon kayısı ağacı sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarını yansıtıyor. Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki bahçelerde ağaç yaprakları göl ve gökyüzünün mavisiyle birlikte dronla görüntülendi.
DÜNYA kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da sonbaharla birlikte kayısı bahçelerinde oluşan manzara dron ile görüntülendi.
Kayısı ağaçları, sonbahar mevsimiyle birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte, Karakaya Baraj Gölü kıyısında ağaçların yaprakları, gölün ve gökyüzünün mavisiyle aynı kareye girdi. Kentin birçok noktasında evlerin arasından yamaçlara kadar uzanan bahçelerde, yer yer yeşilini koruyan kayısı ağaçları aynı zamanda yaprak dökmeye başladı.
Kaynak: DHA
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