Malatya'da Kaza: 3 Yaralı

Malatya'da iki otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

C.E. idaresindeki 59 RR 965 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Buhara Bulvarı'nda M.O. yönetimindeki 06 FNR 724 plakalı otomobil ve O.S. idaresindeki 50 ABD 874 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan N.K, B.S. ve Y.S, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.