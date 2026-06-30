Malatya'da Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü - Son Dakika
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Malatya'da Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü

Malatya\'da Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü
30.06.2026 17:32
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Malatya'da, koruyucu ailelerin önemine dikkat çekmek için kortej yürüyüşü düzenlendi.

Malatya'da Koruyucu Aile Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş kapsamında ellerinde koruyucu aile hizmetinin önemini anlatan dövizler taşıyan koruyucu aileler, çocuklar ve protokol üyeleri, İnönü Caddesi Diniye Çalık İlkokulu önünden Malatya Park AVM'ye kadar yürüdü.

Bu sırada korteje bazı aileler ve çocuklar, üstü açık otobüsle eşlik etti.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, çocukları sevgi ve şefkatle bağırlarına basan, onlara kendi ailelerini aratmayan, onların iyi ve başarılı bir insan olarak yetişmesine vesile olan koruyucu aileleri tebrik etti.

Koruyucu aile olmanın önemine işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Kendi ailesinin yanında kalma imkanı bulunmayan evlatlarımızın, kurumlarımız yerine bir aile sıcaklığında, şefkatinde bulunması, onlarla birlikte yaşaması ve hayatı öğrenmesini çok önemsiyoruz. Şehrimizde de koruyucu aileye özel bir ilgi olduğunu söylemek istiyorum. Ailelerimizden, kendi çocuklarının yanında başka bir çocuğumuzun elini de sevgiyle ve şefkatle tutmalarını istirham ediyorum. Devlet olarak her türlü imkanımız var ama şunu kabul edelim ki bir aile sıcaklığını, ailedeki sevgi ve şefkat ortamını sağlayabilmemiz kolay değil. Bunu sizlerle sağlıyorsunuz."

Vali Yavuz, konuşmasının ardından etkinliğe katılan koruyucu ailelerle sohbet etti.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Cevdet Tatar, İl Sağlık Müdürü Cezmi Karaca ve İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü - Son Dakika

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