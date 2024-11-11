Malatya'da Minibüs Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Güncel

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde servis minibüsünün çarptığı genç yaşamını yitirdi.

Özalper Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Viraj Kavşak mevkisinde ilerleyen servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Mert Umut U'ya (23) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mert Umut U, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.