Malatya\'da Minibüs ve Ticari Araç Çarpıştı

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet K.'nin kullandığı 44 S 1224 plakalı minibüs ile M.H.P.'nin idaresindeki 44 ADY 069 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü M.H.P. ile minibüste yolcu olarak bulunan Güler Ç., kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.