Malatya\'da Otomobil Devrildi: 6 Yaralı

Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Malatya- Adıyaman kara yolunun Kayseri yol ayrımında 20 KK 969 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?