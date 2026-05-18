Malatya'da araç çarpışması: 2 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
E.F. yönetimindeki 38 YK 513 plakalı otomobil ile 02 ABS 295 plakalı hafif ticari araç, Savaklı Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki P.K. ile Z.N.E, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
