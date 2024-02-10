Malatya'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Malatya\'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

10.02.2024 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

A.Ç. idaresindeki 35 ACN 474 plakalı otomobil, Sürgü Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sürücü ile araçtaki A.F.Ç'nin yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Doğanşehir, Malatya, Malatya, Acil Durum, Yaralanma, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:21:30. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement