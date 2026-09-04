Malatya'da otomobil sürücüsüne saldıran motosikletlinin ehliyetine 60 gün el konuldu - Son Dakika
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Malatya'da otomobil sürücüsüne saldıran motosikletlinin ehliyetine 60 gün el konuldu

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Malatya'da bir otomobil sürücüsüyle tartışıp aracından inerek saldıran motosiklet sürücüsü Y.D. yakalandı. Y.D'ye idari para cezası uygulanırken, motosikleti 60 gün trafikten men edildi ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Malatya'da trafik ekipleri, kavga eden motosiklet sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle el koydu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle motosiklet sürücüsünün aracından saldırı amacıyla inerek, otomobil sürücüsüne saldırdığı belirtildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yakalanan motosiklet sürücüsü Y.D'ye idari para cezası uygulandı, motosikleti 60 gün trafikten men edildi. Y.D'nin sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da otomobil sürücüsüne saldıran motosikletlinin ehliyetine 60 gün el konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da otomobil sürücüsüne saldıran motosikletlinin ehliyetine 60 gün el konuldu - Son Dakika
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