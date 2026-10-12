Malatya'da sağanakta bazı araçlar suda mahsur kaldı, belediye mazgal açmaya başladı - Son Dakika
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Malatya'da sağanakta bazı araçlar suda mahsur kaldı, belediye mazgal açmaya başladı

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Malatya\'da sağanakta bazı araçlar suda mahsur kaldı, belediye mazgal açmaya başladı
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Malatya'da akşam etkili olan sağanak, Meteoroloji uyarısı sonrası kentte su birikintilerine yol açtı. Biriken su yüzünden araçlar güçlükle ilerledi, bazı araçlar arıza yapıp mahsur kaldı; tıkanan mazgallar nedeniyle bazı alt geçitler kapatıldı, belediye mazgal açmaya başladı.

MALATYA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sonrası oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak uyarılarının ardından akşam saatlerinde kentte sağanak etkili oldu. Havanın kararmasının ardından gökyüzünde akşam karanlığını aydınlatan şimşek ve gök gürültüsü hareketliliği yaşandı. Etkili olan sağanak nedeni ile kentte birçok yerde su birikintileri meydana geldi. Trafikte seyreden araçlar biriken su nedeni ile ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar arıza yaparak mahsur kaldı. Zaman zaman kentteki bazı alt geçitler tıkanan mazgallar nedeni ile trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri kentin birçok noktasında tıkanan mazgalların açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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