Malatya'da Şap Hastalığı Karantinası

26.03.2026 19:29
Malatya Akçadağ'da şap hastalığı tespit edilen 450 büyükbaş hayvan karantinaya alındı.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesindeki TİGEM Sultansuyu İşletmesi'nde şap hastalığı nedeniyle 450 büyükbaş hayvanın bulunduğu alan karantinaya alındı, hayvan giriş-çıkışları durduruldu.

Akçadağ ilçesinde bulunan TİGEM Sultansuyu İşletmesi Büyükbaş Hayvan Çiftliği'nde şap hastalığı tespit edildi. Hastalığın görülmesinin ardından karantina uygulaması devreye alınırken, giriş ve çıkışlar tedbir amaçlı olarak durduruldu. İşletmenin Yeniköy mevkisinde yer alan ve yaklaşık 450 büyükbaş hayvanın bulunduğu, süt sığırcılığı yapılan ağılda şap hastalığı vakalarına rastlandı. Salgının yayılım riskine karşı söz konusu alan izole edilerek hayvan hareketliliği kısıtlandı. İddialara göre hastalık şüphesi taşıyan 10 büyükbaş hayvanın kesildiği öğrenilirken, ilgili birimler tarafından sahada yoğun bir kontrol ve izleme süreci yürütülüyor. İşletmede biyogüvenlik protokolleri üst seviyeye çıkarılırken, dezenfeksiyon ve hijyen uygulamaları da artırıldı. Tarım ve hayvancılık otoriteleri tarafından yürütülen süreç kapsamında, çevre işletmeler ve yerleşim alanlarına yönelik risk analizlerinin sürdüğü, hastalığın yayılmasının önlenmesine yönelik tüm tedbirlerin uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Akçadağ, Malatya, Güncel, Çevre, Son Dakika

İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı
Putin, Rusya’dan külçe altın ihracatını yasakladı Putin, Rusya'dan külçe altın ihracatını yasakladı
Canbay’dan Aleyna Kalaycıoğlu’nun ’ayakçı’ sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı
İran’ın ABD’ye ait FA-18 savaş uçağını hedef aldığı anlar kamerada İran'ın ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını hedef aldığı anlar kamerada
İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın son anları İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın son anları

20:00
Canlı anlatım Maçta tempo çok yüksek golün gelmesi an meselesi
Canlı anlatım! Maçta tempo çok yüksek golün gelmesi an meselesi
19:45
2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
19:22
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
19:18
Trump, İran’ın verdiği “çok büyük“ hediyeyi açıkladı
Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı
18:53
Trump’tan, “İran savaşı feci bir hata“ diyen Steinmeier’e yanıt
Trump'tan, "İran savaşı feci bir hata" diyen Steinmeier'e yanıt
18:09
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı’nın ifadesi
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
