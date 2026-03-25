Malatya\'da Saygı Dolu Davranış

MALATYA'da, inşaatta bekçilik yapan Hacı Duran Doğan (55), gittiği aile sağlığı merkezine çamurlu çizmelerini çıkarıp galoş giyerek girdi. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kiltepe Mahallesi'nde yaşayan Hacı Duran Doğan, dün öğle saatlerinde bekçi olarak çalıştığı şantiyeden ilaç yazdırmak için Kiltepe Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doğan, çamurlu olduğu için çizmelerini çıkarıp ayağına galoş giyerek sağlık merkezine girdi.

Galoş giyip çamurlu çizmelerini de merkezin kapısının girişine bırakan Hacı Doğan Duran, saygı duyduğu için böyle davrandığını belirterek, "TOKİ şantiyesinde bekçi olarak çalışıyorum. İlaç yazdırmak için geldim buraya. Ayağımdaki çizmenin çamur olduğunu fark ettim. Saygımdan ötürü ve sağlık ocağının çamur olmaması için çamurlu çizmelerimi çıkarıp galoş taktım ayağıma. O şekilde içeri girip ilacımı yazdırdım" diye konuştu.

Bu arada yaşananlar, aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.