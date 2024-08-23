Malatya'da silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Cezmi Kartay Caddesi'nde 14 Ağustos'ta minibüs sürücüsü M.M.K. ile yolcu Y.Ç. arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu M.M.K'nin yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, silahlı kavgayı kaydeden güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı. Görüntüde, iki kişi arasındaki tartışma ve M.M.K'nin yaralanması yer alıyor.
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