Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Malatya\'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 86,49 gram sentetik uyuşturucu, 12 bin 584 sentetik ecza maddesi, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 mermi ile 13 bin 340 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

25.02.2024 16:07
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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 86,49 gram sentetik uyuşturucu, 12 bin 584 sentetik ecza maddesi, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 2 mermi, uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 13 bin 340 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.A, H.İ.B, B.S. ve A.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Malatya, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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