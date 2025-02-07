Malatya\'da Tarihi Eser Operasyonu

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Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 131 sikke ile 23 obje ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Yeşilyurt ilçesindeki bir adreste tarihi eserler bulunduğu tespit edildi.

Adrese yapılan operasyonda, tarihi eser niteliğinde 131 sikke, 23 obje ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliye yasal işlem yapıldı.