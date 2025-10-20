Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki narkotik suçlarla mücadelenin sürdüğünü belirtti.
Vali Yavuz, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, belirlenen adreste yaptığı aramada, 4 bin 438 uyuşturucu hap ele geçirdiğini bildirerek, 1 zanlının yakalandığını kaydetti.
