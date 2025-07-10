Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda Malatya- Elazığ kara yolu Çiftlik uygulama noktasında durdurulan kamyonda dedektör köpekle yapılan aramada, mobilya parçaları arasına gizlenmiş 2 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

"Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonda ise 478 sentetik ecza hap ve 5,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.