Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 441 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Yavuz, operasyonda 441 gram sentetik uyuşturucu, 40 sentetik ecza hapı, hassas terazi ve tabanca ele geçirildiğini, 3 şüphelinin ise gözaltına alındığını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?