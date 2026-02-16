Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" diye tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, 2 adreste yaptıkları aramada, 2 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
