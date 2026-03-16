Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

16.03.2026 14:35
Kale ilçesinde bir yolcu otobüsünde 11,4 kg uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde bir yolcu otobüsünde 11 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kentte dün uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ilçesindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde 11 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmiş, bir zanlıyı gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu! İşte fail
Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp
Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
