Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 469 Hap Ele Geçirildi

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 469 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Seddar Yavuz X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonların devam ettiğini ifade etti.
Yavuz paylaşımında, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde ev, işyeri ve araçlarda yaptıkları aramada, 5 bin 469 sentetik ecza hapı ele geçirildiğini ve 5 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.
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