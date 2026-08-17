Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Malatya\'da uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
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Malatya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Operasyonda 903 sentetik hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce 8 şüpheli gözaltına alındı, belirlenen adreslerde 903 sentetik ecza hapı, 38 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika

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